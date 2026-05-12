Следующий период трехдневных выходных ожидает россиян в июне

Следующий период долгих трехдневных выходных ожидает россиян с 12 по 14 июня. Об этом 12 мая напомнила директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«В июне россиян ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего последуют три дня выходных: 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье). При этом пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику — Дню России, который отмечается 12 июня», — заявила она ТАСС.

Всего в месяце россиян ожидают 21 рабочий день и девять выходных.