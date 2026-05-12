Юные псковички представят Россию на научном конкурсе в Китае

Елизавета Малова и Александра Соколова представят Псковскую область в Китае на 40-м Международном конкурсе научных и технологических инноваций молодежи CASTIC-2026, сообщили в официальном канале Псковской области в мессенджере Max.

Кванторианки (учащиеся технопарка «Кванториум») вошли в состав национальной команды России и отправятся на выставку вместе с тысячей юных исследователей со всего мира. Мероприятие пройдет с 24 по 29 июля в городе Сиань.

Александра Соколова представит проект «Разработка и испытание пневматических мышц для экзоскелета верхней конечности», а Елизавета Малова — работу «Разработка биоинспирированного модуля ноги собаки на BLDC-моторе с волновым редуктором «АРША».

Напомним, в 2023 году кванторианец Илья Щембелов также вошел в состав делегации от России для участия в форуме юных изобретателей CASTIC и занял второе место. Тогда форум проходил в городе Ухань провинции Хубэй.