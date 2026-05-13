В Полистовском заповеднике распустилась пушица

Пушица распустилась в Полистовском заповеднике. Цветение можно наблюдать в течение ближайших двух недель, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике и отметили, что такое случается только раз в году.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Плодоношение пушицы - очень красивый сезон. Болота покрываются воздушными белыми пуховками, которые колышутся при малейшем дуновении ветра. Кажется, что посреди солнечного мая выпал снег и замер, не долетев до земли», - поделились в заповеднике.

Любителей природы приглашают на эколого-краеведческий маршрут «Люди и леса», который начинается в деревне Гоголево Локнянского округа.

Места на другие маршруты уже забронированы.

Чтобы записаться на экскурсию, можно позвонить по будням с 9:00 до 18:00 по номеру: +7 (81141) 22-391.