Депутат Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко провел уроки мужества в школах Псковского округа. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Андрей Ключко / «ВКонтакте»
Участник программы «Герои земли Псковской» рассказал ученикам Моглинской и Родинской школ, а также Тямшанской гимназии о специальной военной операции, в том числе о том, что он видел своими глазами. Помимо этого, он ответил на вопросы молодых людей.
По его словам, уроки мужества – это возможность пообщаться с молодежью, внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения.
Пресс-портреты