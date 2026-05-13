Андрей Ключко провел уроки мужества в школах Псковского округа

Депутат Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», участник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко провел уроки мужества в школах Псковского округа. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

Участник программы «Герои земли Псковской» рассказал ученикам Моглинской и Родинской школ, а также Тямшанской гимназии о специальной военной операции, в том числе о том, что он видел своими глазами. Помимо этого, он ответил на вопросы молодых людей.

«У многих из них на СВО знакомые, родные, старшие товарищи. Сами школьники участвуют в акциях поддержки бойцов, за что им большое спасибо. На фронте ценишь любую весточку из дома. Надеюсь, ребятам было интересно», – поделился впечатлениями Андрей Ключко. 

По его словам, уроки мужества – это возможность пообщаться с молодежью, внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Мы сами выросли на таких живых и откровенных рассказах ветеранов Великой Отечественной войны. Да, мы знаем о ней из уроков истории, из литературы, документальных и художественных фильмов. Но самые запоминающиеся впечатления душа хранит именно от прямого общения с фронтовиками. Теперь наш черед рассказывать ребятам, каково это – выполнять воинский долг, защищать свою страну, своих близких», – резюмировал Андрей Ключко.
Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

