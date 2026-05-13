Центр компетенций беспилотных систем института ПсковГУ готовит специалистов будущего

Центр компетенций беспилотных систем недавно начал работу в Институте непрерывного образования Псковского государственного университета. Это новое подразделение занимается подготовкой специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила директор института Наталья Милька в эфире радио ПЛН FM.

«Мы понимаем, что это направление не только модное, но и востребованное среди населения», — отметила она.

Центр предлагает программы, которые позволяют слушателям получить рабочую профессию оператора или специалиста по эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой до 30 кг. «Мы уже реализовали несколько программ», — добавила Наталья Милька.

Обучение в центре, по словам гостьи студии, ориентировано на практическое применение знаний, что открывает новые горизонты для трудоустройства и профессионального роста. Создание Центра компетенций беспилотных систем стало результатом анализа развития отрасли и реализации национальных проектов, связанных с беспилотной авиацией.

«Сейчас развивается не только беспилотный транспорт, но и беспилотная доставка, и множество других направлений, связанных с беспилотниками», — пояснила директор.