 
Общество

Центр компетенций беспилотных систем института ПсковГУ готовит специалистов будущего

0

Центр компетенций беспилотных систем недавно начал работу в Институте непрерывного образования Псковского государственного университета. Это новое подразделение занимается подготовкой специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила директор института Наталья Милька в эфире радио ПЛН FM.

«Мы понимаем, что это направление не только модное, но и востребованное среди населения», — отметила она.

Центр предлагает программы, которые позволяют слушателям получить рабочую профессию оператора или специалиста по эксплуатации беспилотных воздушных судов с максимальной взлётной массой до 30 кг. «Мы уже реализовали несколько программ», — добавила Наталья Милька.

Обучение в центре, по словам гостьи студии, ориентировано на практическое применение знаний, что открывает новые горизонты для трудоустройства и профессионального роста. Создание Центра компетенций беспилотных систем стало результатом анализа развития отрасли и реализации национальных проектов, связанных с беспилотной авиацией.

«Сейчас развивается не только беспилотный транспорт, но и беспилотная доставка, и множество других направлений, связанных с беспилотниками», — пояснила директор. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026