Озвучены условия обучения в Институте непрерывного образования ПсковГУ

О возможностях, которые открывает Институт непрерывного образования Псковского государственного университета для жителей региона, рассказала директор образовательного учреждения Наталья Милька в эфире радио ПЛН FM. Особое внимание она уделила разнообразию форматов обучения и условиям поступления.

«Есть программы, которые реализуются в рамках календарного графика, а есть полностью дистанционные, к которым слушатели могут подключиться в любой момент. Набор на такие программы проводится ежемесячно», — пояснила Наталья Милька. Это, по её словам, позволяет сделать образование доступным для широкой аудитории, включая и работающих взрослых, и жителей отдалённых районов.

Наталья Милька также сообщила, что большинство программ платные, но для льготных категорий граждан предусмотрены бесплатные курсы. «Ежегодно мы реализуем программы для льготников, например, подготовку к поступлению в вуз. Стоимость большинства курсов составляет 12–15 тысяч рублей, но есть и более дорогие программы профессиональной переподготовки», — уточнила она.