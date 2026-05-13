Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

Сегодня во второй половине дня и вечером местами по Псковской области при грозах ожидаются ливни, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

«Если вы в доме при грозе, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т. к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер», - рекомендуют в МЧС.

Также не следует в грозу находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. Помимо этого, в МЧС советуют отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касаться металлических предметов. Если у радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

На открытой местности нужно отключить сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты. Не стоит прятаться под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия необходимо пересечь открытое пространство, не нужно бежать, лучше идти спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.