Новую профильную смену для одаренных школьников проведут в Псковской области

Задачи и подходы к реализации летней оздоровительной кампании 2026 года на территории Псковской области обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Впервые на базе загородного лагеря будет проведена профильная смена для одаренных школьников естественно-научной и математической направленности.
В целом 137 оздоровительных лагерей готовятся принять детей и внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период этого года.
16 профильных смен планируется на базе загородных лагерей.
На летний отдых в детских лагерях в областной бюджет заложено 129,454 млн рублей.
В дневных лагерях планируется проведение профильных спортивных и профориентационных смен, смен цифровой, компьютерной грамотности и робототехники, реабилитационный смены для детей-инвалидов, смен «Орлята России», тематических смен, посвященных Году единства народов России.
«Прошу взять на контроль устранения возможных недостатков», - резюмировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.