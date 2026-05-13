Новую профильную смену для одаренных школьников проведут в Псковской области

Задачи и подходы к реализации летней оздоровительной кампании 2026 года на территории Псковской области обсудили на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Впервые на базе загородного лагеря будет проведена профильная смена для одаренных школьников естественно-научной и математической направленности.

В целом 137 оздоровительных лагерей готовятся принять детей и внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в летний период этого года.

16 профильных смен планируется на базе загородных лагерей.

На летний отдых в детских лагерях в областной бюджет заложено 129,454 млн рублей.

В дневных лагерях планируется проведение профильных спортивных и профориентационных смен, смен цифровой, компьютерной грамотности и робототехники, реабилитационный смены для детей-инвалидов, смен «Орлята России», тематических смен, посвященных Году единства народов России.

«Задача, которая ставится, заключается в осознании того, что включается огромный профессиональный потенциал, который необходимо реализовывать. Очень важно преломить федеральную повестку и включить региональную. Мы уверены, что совместная работа поможет вывести детский отдых в нашем регионе на более качественный уровень», - отметил министр образования Псковской области Александр Сорокин.

«Прошу взять на контроль устранения возможных недостатков», - резюмировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.