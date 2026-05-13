За объекты благоустройства в Островском округе проголосовали уже более 1600 человек

Голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Островском округе. Жители определяют, какую территорию будут благоустраивать в 2027 году. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 1600 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Дмитрия Быстрова в мессенджере Max

Проголосовать можно до 12 июня на сайте «Госуслуги» по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru (для граждан старше 14 лет) или с помощью волонтёров, которых можно узнать на улицах города по брендированным манишкам.

«Жители Островского муниципального округа ежегодно активно голосуют за благоустройство территорий. В ходе голосования не редко случаются ситуации, когда происходит «гонка», и второе место от первого отличает считанное количество голосов. Это хороший показатель, но цели ещё не достигнуты!» — отметил Дмитрий Быстров.

В этом году на выбор представили четыре проекта:

благоустройство сквера напротив дома 2/300 на улице Шумейко; благоустройство пешеходной зоны вблизи дома 7 микрорайона «Строитель»; благоустройство сквера на перекрёстке улиц Клавы Назаровой и Больничной; благоустройство сквера напротив дома 25 на улице Больничной.