За объекты благоустройства в Островском округе проголосовали уже более 1600 человек

Голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Островском округе. Жители определяют, какую территорию будут благоустраивать в 2027 году. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 1600 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Дмитрия Быстрова в мессенджере Max

Проголосовать можно до 12 июня на сайте «Госуслуги» по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru (для граждан старше 14 лет) или с помощью волонтёров, которых можно узнать на улицах города по брендированным манишкам.

«Жители Островского муниципального округа ежегодно активно голосуют за благоустройство территорий. В ходе голосования не редко случаются ситуации, когда происходит «гонка», и второе место от первого отличает считанное количество голосов. Это хороший показатель, но цели ещё не достигнуты!» — отметил Дмитрий Быстров.

В этом году на выбор представили четыре проекта: 

  1. благоустройство сквера напротив дома 2/300 на улице Шумейко;
  2. благоустройство пешеходной зоны вблизи дома 7 микрорайона «Строитель»;
  3. благоустройство сквера на перекрёстке улиц Клавы Назаровой и Больничной;
  4. благоустройство сквера напротив дома 25 на улице Больничной.
«Каждый ваш голос очень важен для города, именно вы и ваше активное участие в голосовании определяет, какая территория будет благоустроена в 2027 году!» — подчеркнул Дмитрий Быстров.
Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

