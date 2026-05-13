За объекты благоустройства в Островском округе проголосовали уже более 1600 человек

Голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается в Островском округе. Жители определяют, какую территорию будут благоустраивать в 2027 году. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 1600 человек. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в мессенджере Max.
Фото здесь и далее: канал Дмитрия Быстрова в мессенджере Max
Проголосовать можно до 12 июня на сайте «Госуслуги» по ссылке zagorodsreda.gosuslugi.ru (для граждан старше 14 лет) или с помощью волонтёров, которых можно узнать на улицах города по брендированным манишкам.
В этом году на выбор представили четыре проекта:
- благоустройство сквера напротив дома 2/300 на улице Шумейко;
- благоустройство пешеходной зоны вблизи дома 7 микрорайона «Строитель»;
- благоустройство сквера на перекрёстке улиц Клавы Назаровой и Больничной;
- благоустройство сквера напротив дома 25 на улице Больничной.
