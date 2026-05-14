День фрилансера в России отмечают 14 мая

Ежегодно 14 мая в России отмечается День фрилансера. Этот профессиональный праздник отмечают дизайнеры, программисты, менеджеры, оптимизаторы, маркетологи, копирайтеры, репетиторы, видеомонтажеры, SMM-специалисты, журналисты — все те, кто трудится и созидает вне стен определенного офиса.

Дата праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 2005 году была образована одна из первых российских бирж фрилансеров — сервиса по поиску удаленной работы.

Фрилансер (от англ. freelancer — свободный копьеносец, вольный стрелок) — человек, не состоящий в штате какой-либо компании, он самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета.

Еще в начале века заработок в интернете считался чем-то несерьезным — занятием для подростков, которые хотят получить немного денег на карманные расходы. Но сегодня взрослые люди — профессионалы своего дела — с гордостью говорят, что фриланс — это стиль жизни! Многие специалисты из самых разных направлений деятельности работают и зарабатывают с использованием всемирной паутины, не выходя из дома, из любой точки мира, пишет calend.ru.

К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус — самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги.

В условиях жизни последних лет, связанных с ограничениями из-за пандемии коронавируса и домашней изоляцией сотрудников ряда фирм и компаний, российский бизнес находился в ситуации неопределенности. Поэтому люди все чаще стали обращать внимание на профессиональную деятельность в формате фриланс, а кто-то уже просто не мыслит свою работу в ином формате. Ведь фриланс позволяет не только зарабатывать деньги, но и делать это, занимаясь любимым делом, проявляя творческие и креативные способности.

Важно помнить, что для некоторых людей такой вид деятельности вообще является единственным шансом зарабатывания денег, ведь удаленная работа позволяет убрать некоторые ограничения — например, по возрасту, семейным обстоятельствам и физическим возможностям.

Но также надо отметить, что труд фрилансера подходит не всем. Ведь человек, работающий в таком формате должен обладать рядом качеств, среди которых прежде всего — это самодисциплина, ответственность, профессионализм, умение организовать себя и правильно планировать свое время.