Соцфонд в мае начнет пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных

Соцфонд РФ в конце мая 2026 года начнет проактивный пересмотр отказов в назначении единого пособия для многодетных семей, которые раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Что касается пересмотра отказов в назначении единого пособия для тех (многодетных семей - ред.), у кого среднедушевой доход превышает не более чем на 10% прожиточный минимум. Начиная с 22 мая, Социальный фонд начнет пересмотр отказов в проактивном режиме», - сказал министр на пресс-конференции, посвященной старту первого конкурса «Семейная столица России».

В начале 2026 года по поручению президента России был принят закон, позволяющий сохранить за многодетными семьями единое пособие при небольшом превышении дохода, пишет РИА Новости. Теперь если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, то выплата в размере 50% от регионального прожиточного минимума продлевается еще на год.