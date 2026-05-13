 
Общество

ПсковГУ стал одним из победителей конкурса проектов молодых учёных

0

Псковский государственный университет вошёл в число 27 победителей конкурса проектов молодых учёных, который провели Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Министерство науки и высшего образования РФ, следует из итогового протокола конкурса. 

Команда ПсковГУ представила работу на тему: «Политико-идеологическое конструирование образа будущего России через предметы национальной гордости молодёжи: бытовой, потребительский, коммуникативный уровни».

В конкурсе исследовательских проектов в сфере общественно-политических наук, которые получат поддержку в форме государственного задания по итогам отбора, участвовали 260 проектов со всей страны. В списке прошедших отбор — 27 проектов. Общий объем поддержки составит более 60 млн рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026