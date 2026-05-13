ПсковГУ стал одним из победителей конкурса проектов молодых учёных

Псковский государственный университет вошёл в число 27 победителей конкурса проектов молодых учёных, который провели Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Министерство науки и высшего образования РФ, следует из итогового протокола конкурса.

Команда ПсковГУ представила работу на тему: «Политико-идеологическое конструирование образа будущего России через предметы национальной гордости молодёжи: бытовой, потребительский, коммуникативный уровни».

В конкурсе исследовательских проектов в сфере общественно-политических наук, которые получат поддержку в форме государственного задания по итогам отбора, участвовали 260 проектов со всей страны. В списке прошедших отбор — 27 проектов. Общий объем поддержки составит более 60 млн рублей.