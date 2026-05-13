Ресторан «Инжир» отметит 10-летие 15 мая в Пскове

Псковский ресторан «Инжир» (улица Кузбасской Дивизии, дом 19, 2 этаж) готовится отметить свое 10-летие с большим грузинским застольем, сюрпризами от шеф-повара и праздничным тортом в пятницу, 15 мая, в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане.

«За эти 10 лет он стал не просто точкой на карте. «Инжир» начался с дерзкой идеи: привезти Восток в северный город — не сувениром, а живой стихией. Здесь закружились в танце ароматы восточных специй, зазвучала этническая музыка, а турецкий бренд-шеф собственноручно вынес гостям огромный торт — как обещание, что эта сказка не закончится никогда. И он не обманул», - рассказали в заведении.

Сегодня в «Инжире» органично сплетаются традиции Средней Азии, Паназии, Ближнего Востока и Кавказа. За эти годы в ресторане сложился устойчивый коллектив, есть те, кто все 10 лет развивает заведение.

«Даже самое безупречное меню — это только половина дела. Вторая, и не менее важная половина — это сотрудники. Особенно в восточных концепциях, где гостеприимство возведено в культ. Такой подход превращает ресторан не просто в место работы, а в настоящую школу мастерства. Ключевые позиции до сих пор занимают те, кто пришёл в «Инжир» почти в день открытия», - рассказал шеф-повар Денис и отметил, что ресторан при этом постоянно ищет новые таланты, открывает двери для студентов и выпускников учебных заведений.

Управляющий ресторана Марина вспоминает непростые ковидные времена:

«Вы знаете, что такое чувствовать, как ресторан дышит вместе с вами? За эти годы «Инжир» пережил всё — и взлёты до небес, и моменты, когда, казалось, сама жизнь бросает вызов. Вспомните локдаун… Когда мир замер, а улицы опустели, мы не опустили руки. Мы перекроили всё за считанные дни! За считанные часы! Нам удалось не только сохранить команду, но и стать ближе к гостям в такое сложное время. Мы не просто наладили доставку: а в определенные вечера устраивали музыкальные онлайн-трансляции. Это было не просто спасение бизнеса — это была магия единства».

Старший администратор Оксана поделилась, что в ресторане множество сердец нашло свою судьбу:

«Десятки раз в нашем зале звенели бокалы в честь заветного «Да!» — с замиранием сердца, с кольцом, ставшим лучшим романтическим сюрпризом. Юбилеи, первые шаги малышей, слёзы счастья и громкий смех — всё это было у нас. Мы стали сценой для самых важных мгновений вашей жизни — и это бесценно».

Арт-директор Николай напомнил, что зачастую в «Инжире» пока гости наслаждаются ужином, за кулисами и на сцене рождается музыкальная магия:

«Практически все легендарные псковские музыканты от заслуженных артистов до тех, кто ищет свой стиль — оставляют здесь свой огненный след, превращая музыкальные вечера в феерии звука и настроения. «Инжир» стал за эти годы не просто модной площадкой — он превратился в лабораторию смелых идей, где рождаются яркие выступления. Такие музыкальные вечера со временем стали традицией».

