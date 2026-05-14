 
Общество

Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов

0

Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов из-за «вспышки ротавируса» в отеле или «политических волнений» в популярных у российских туристов Турции или Египте, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта. За неделю до вылета поступает звонок из лже-«Турпомощи»: «В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен»», - рассказали там.

Мошенники, отмечают в пресс-службе, предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100% стоимости тура.

Целевой группой такой схемы являются туристы, планирующие поездки на лето за рубеж. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик бронирований.

В «Мошеловке» советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика.

«При звонке об эвакуации кладите трубку и перезванивайте своему туроператору напрямую», - заключили там.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026