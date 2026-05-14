Мошенники перед сезоном отпусков пугают россиян отменой рейсов из-за «вспышки ротавируса» в отеле или «политических волнений» в популярных у российских туристов Турции или Египте, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«В мае начинается сезон активного отдыха, и мошенники атакуют туристов по следующей схеме: якобы эвакуация из Турции или Египта. За неделю до вылета поступает звонок из лже-«Турпомощи»: «В отеле вспышка ротавируса или политические волнения, ваш рейс отменен»», - рассказали там.

Мошенники, отмечают в пресс-службе, предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100% стоимости тура.

Целевой группой такой схемы являются туристы, планирующие поездки на лето за рубеж. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце пик бронирований.

В «Мошеловке» советуют проверять статус рейса и отеля только через официальные приложения перевозчика.