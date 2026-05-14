Суд отправил островича под стражу за причинение тяжкого вреда здоровью

Острович, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, получил меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Островской городской суд рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу местного жителя, которого ранее неоднократно судили. Обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Суд установил, что обвиняемый характеризуется отрицательно по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками и совершил инкриминируемые действия в период условно-досрочного освобождения. Обвиняемый не отрицал свою причастность к преступлению.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и назначил срок содержания под стражей до 10 июля включительно.

