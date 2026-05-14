Сколько раз пенсионер может уволиться «одним днем», рассказали в Псковском облсовпрофе

Ситуация знакома многим работающим пенсионерам: решили уйти с работы, но работодатель требует отработать «стандартные» две недели. А можно ли уволиться «одним днем»? И если да, то сколько раз можно воспользоваться этой льготой? Подробнее о таких ситуациях Псковской Ленте Новостей рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

- Ирина Владимировна, расскажите, как законодательно регулируется увольнение пенсионеров?

- Часть 3 статьи 80 ТК РФ устанавливает: в случаях, когда увольнение работника по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения работы (в том числе выходом на пенсию), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Это означает, что пенсионер вправе написать заявление и указать в нем любую дату увольнения — хоть завтра, хоть сегодня — и работодатель не вправе требовать двухнедельной отработки. Вывод: уволиться «день в день» без отработки — можно.

- Но есть же важные нюансы, о которых не все знают?

- Ключевое условие — причина в заявлении. В заявлении об увольнении должно быть прямо указано: «в связи с выходом на пенсию». Если указать просто «по собственному желанию» или другую формулировку, работодатель вправе требовать двухнедельной отработки на общих основаниях. Вид пенсии значения не имеет. Право уволиться без отработки не зависит от того, какая именно пенсия назначена — по старости, по выслуге лет или по инвалидности. Главное — наличие статуса пенсионера.

- Ключевой вопрос: сколько раз можно уволиться «день в день»?

- Минтруд России в письме от 24.03.2025 № 14-6/ООГ-1502 разъяснил: работник может уволиться по собственному желанию в связи с выходом на пенсию без отработки только один раз. Аналогичной позиции придерживается и Роструд.

- Что это значит на практике?

- Первое увольнение в связи с выходом на пенсию — без отработки, день в день. Если пенсионер затем снова устроится на работу и захочет уволиться во второй раз (даже с указанием той же причины «в связи с выходом на пенсию»), право на льготу уже использовано. Придется увольняться на общих основаниях — с двухнедельной отработкой.

- Наверняка есть судебные прецеденты по подобным случаям?

- В судебной практике есть два подхода: первый - право на увольнение без отработки при выходе на пенсию можно использовать только один раз. После того как запись об увольнении в связи с выходом на пенсию внесена в трудовую книжку, в дальнейшем работник увольняется на общих основаниях с отработкой двух недель (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Второй - право на увольнение без отработки сохраняется за работником всё время, пока он продолжает трудиться на пенсии, независимо от того, использовал ли он это право ранее (например, Хабаровский краевой суд, 06.04.2011, №33-2143).

- Что делать, если работодатель все-таки требует отработку?

- Напомните ему нормы ч. 3 ст. 80 ТК РФ и официальные разъяснения Минтруда и Роструда. Если работодатель настаивает на отработке, вы вправе обратиться с жалобой. Совет: при подаче заявления об увольнении сделайте копию с отметкой о принятии (входящий номер и дата) или отправьте заказным письмом с уведомлением — это подтвердит дату вашего обращения и убережет от возможных споров. И напутствие: право уволиться без отработки — это льгота, предоставленная законодателем для того, чтобы гражданин мог беспрепятственно завершить трудовую деятельность при выходе на пенсию.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов