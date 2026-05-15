Главный правовой инспектор Псковского облсовпрофа о льготах для жен участников СВО

Семьи участников специальной военной операции находятся под особой защитой государства. За последние годы принято множество федеральных и региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и их близких. Но как нормы закона в отношении жен военнослужащих работают на практике? И что делать, если права нарушаются? Об этом рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

- Ирина Владимировна, расскажите, какие основные виды льгот полагаются для жен военнослужащих-участников СВО?

- Пенсионные льготы. С 2025 года пенсию по потере кормильца супругам военнослужащих выплачивают независимо от возраста, трудоспособности и выполнения работы — при условии, что супруги не вступят в повторный брак и будут заниматься уходом за детьми умершего кормильца. Пенсия перечисляется до совершеннолетия ребёнка, а в случае его очного обучения в вузе — до 23 лет.

Также есть социальные пособия. Единовременные и ежемесячные пособия. Для получения полной и актуальной информации мы рекомендуем обращаться напрямую в Социальный фонд России (СФР)

- Есть ли налоговые льготы для этих женщин?

- Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей предоставлены дополнительные льготы по транспортному и земельному налогам (распространяются на налоговые периоды с 2022 года).

Транспортный налог: освобождение от уплаты в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика (исключение — легковые автомобили средней стоимостью от 10 млн рублей, водные и воздушные суда). Земельный налог: налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 кв. м площади земельного участка. Вычет действует в отношении одного участка по выбору.

Предоставляются также жилищные льготы. При предоставлении жилья размер общей площади определяется исходя из состава семьи на дату смерти военнослужащего, в том числе с учётом детей, рождённых после его смерти (Федеральный закон №282-ФЗ от 14.07.2022). Есть компенсация 50% расходов на ЖКУ для семей участников СВО. Участникам СВО и членам их семей не начисляются пени за просрочку коммунальных платежей.

- Один из главных вопросов: какие у них есть трудовые гарантии?

- Жена военнослужащего (в том числе погибшего) имеет право на отпуск без сохранения заработной платы для использования одновременно с отпуском супруга (ч. 2 ст. 128 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Закона о статусе военнослужащих). В случае гибели супруга — 14 календарных дней в году, а также на преимущественное право на поступление на работу в государственные организации при прочих равных условиях.

- А есть ли предложения для желающих получить образование?

- Предусмотрено бесплатное дополнительное образование для жён участников СВО. Супруги погибших участников СВО могут поступать в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в пределах отдельной квоты.

- Какие можете дать рекомендации и что делать, если эти права нарушены?

- Запросите письменный отказ в предоставлении льготы с указанием причин. Обратитесь в Правовую инспекцию труда Псковского областного совета профессиональных союзов. Государственная поддержка семей защитников — это не благотворительность, а обязательство, закреплённое в законе. Если ваши права нарушаются — фиксируйте, обжалуйте. Судебная практика последних двух лет показывает, что отказ в льготе по формальным основаниям (отсутствие регистрации, привязка к конкретному воинскому подразделению и т.д.) незаконен и будет отменён.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов