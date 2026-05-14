 
Общество

Мониторинг «Перезагрузка: школьная ненорма» запустила ЛДПР

Масштабный мониторинг нагрузки на школьников запустила ЛДПР, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском реготделении партии.

«Почему родители всё чаще чувствуют себя бесплатными репетиторами? Честно: сколько раз вы за этот месяц слышали от своего ребёнка: "Я устал, а завтра ещё три предмета сдавать"? К нам в ЛДПР обращаются десятки семей и педагогов. Картина везде похожая: домашние задания задают "пачками" без координации между учителями; ребёнок физически не успевает и сидит до 10–11 вечера; родители вынуждены становиться репетиторами по всем предметам, потому что иначе не вытянуть; про прогулки, хобби и нормальный сон можно забыть», - сообщили в реготделении.

Отмечается, что это не единичные жалобы, а системная перегрузка, которая бьёт по здоровью детей, нервам родителей и отношению к школе.

«ЛДПР запустила масштабный мониторинг "Перезагрузка: школьная ненорма". Мы собираем реальные истории, цифры и мнения по всей стране. Без этого разговоры о "снижении нагрузки" так и останутся разговорами», - добавили в реготделении партии.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте школьники.лдпр.рф.

«Переходите, заполняйте — каждый голос повлияет на итоговые предложения в Министерство просвещения РФ. На основе этих данных ЛДПР подготовит конкретные законопроекты: чтобы объём домашних заданий наконец-то контролировали, а дети не теряли детство из-за бесконечной домашки», - подытожили в реготделении.
