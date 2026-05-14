На 103-м году жизни скончалась писательница и основательница премии «Триумф» Зоя Богуславская

На 103-м году жизни умерла российская писательница, вдова поэта Андрея Вознесенского, основательница премии «Триумф», заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств, лауреат литературной премии «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн» Зоя Богуславская.

Писательница родилась 16 апреля 1924 года в Москве. В 1948 году она окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Впоследствии обучалась в аспирантуре Института истории искусств Академии наук СССР (ныне Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ).

Зоя Богуславская также была кандидатом искусствоведения. В 1952 году в Институте истории искусств Академии наук СССР защитила диссертацию на тему «Пьесы Александра Корнейчука на сцене московских театров».

В 1960 году она была принята в Союз писателей СССР. В первой половине 1960-х годов преимущественно занималась литературоведением, выпустила книги «Леонид Леонов» (1960) и «Вера Панова. Очерк творчества» (1963). В 1960-х годах также входила в состав Шестого объединения писателей и киноработников «Мосфильма».

Со второй половины 1960-х годов выступала как автор художественных произведений, ее дебютом стала повесть «...И завтра» (1967).

В дальнейшем Богуславская публиковала прозу в литературных журналах «Знамя», «Новый мир» и «Юность».

Среди ее книг: сборники «Транзитом» (1972), «Защита» (1979), «Остановка» (1985), «Близкие» (1988) и другие, пьеса «Контакт» (1979; в 1981 году поставлена в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова), двухтомник «Вымышленное. Невымышленное» (2009; первый том содержит повести и рассказы, второй - художественную публицистику и эссеистику). В 2023 году выпустила книгу «Портреты эпохи» с воспоминаниями о своих современниках - литераторах, артистах и др. В 2024 году была издана книга «Всегда, Зоя!», объединившая ее фотографии, документы и воспоминания, в 2025 году - книга «Халатная жизнь», основанная на множестве аудиозаписей с ее прямой речью.

Произведения Зои Богуславской переведены на английский, венгерский, немецкий, французский и другие языки, пишет ТАСС.

В 1991 году писательница выступила инициатором учреждения российской премии в области искусства и литературы «Триумф» (вручалась в 1992-2010 годах), в дальнейшем являлась ее художественным координатором.

В 2011 году вместе с сыном Леонидом Богуславским учредила некоммерческую организацию «Благотворительный фонд имени поэта Андрея Вознесенского» и стала ее председателем. Также они были инициаторами создания в Москве Культурного центра Андрея Вознесенского (открыт в 2018 году).

Зоя Богуславская также была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве» в 2024 году.

В 1964 году вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского (1933-2010). Сын от предыдущего брака - предприниматель Леонид Богуславский (род. 1951).

Жизни писательницы посвящены документальный сериал «Зоя Богуславская. Мои люди» (2021, режиссеры Игорь Волосецкий и Валерий Белов) и документальный фильм «Золотой век» (2024, Валерий Белов), а также книга «Товарищ редактор. Зоя Богуславская и кино "оттепели"» (2025, авторы Наталья Рябчикова и Станислав Дединский).