На совещании полпреда отметили опыт Псковской области в работе с детьми

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров назвал Псковскую область в числе регионов-лидеров по активному участию в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Благодаря победе будет создан Молодежный центр «Родина» в Великих Луках. А на будущее планируется организация молодежных пространств в Пскове, Невеле и Порхове. Заявка на конкурс уже подана, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

На совещании под председательством полномочного представителя президента в СЗФО Игоря Рудени обсудили дополнительные меры по профилактике вовлечения молодежи, и прежде всего подростков, в диверсионно-террористическую деятельность. В мероприятии приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль. Главы субъектов СЗФО и руководители силового блока регионов подключились в режиме ВКС.

«Проанализировали причины и условия, способствующие преступлениям с участием детей, текущие риски, определили целевые группы, на которые оказывается наибольшее деструктивное воздействие, в том числе со стороны зарубежных центров», — комментирует Михаил Ведерников.

В ходе совещания успешные региональные кейсы и результаты работы с молодежью Псковской области не раз приводились в качестве примера. Сергей Новиков отметил опыт создания на базе «Центр молодежи и общественных инициатив» Центра информационной безопасности еще до того, как это стало федеральной задачей. 

Кроме того, Псковская область отличились насыщенной событийной повесткой: за год провели более 3 тысяч патриотических мероприятий, в которых участвовали свыше 60 тысяч подростков.

 


По итогам совещания были сформулированы рекомендации для регионов СЗФО по защите молодежи от экстремистских угроз.

Ведерников Михаил Юрьевич

