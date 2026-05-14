Показания для операции по эндопротезированию тазобедренного сустава назвали псковичам

Боль в тазобедренном суставе может серьезно ограничить жизнь, лишая радости движения, спорта и даже простых повседневных дел. Если консервативное лечение перестало приносить облегчение, лечащий врач может направить на эндопротезирование, сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Данный вид оперативного вмешательства проводится как в Пскове, так и в филиале в Великих Луках.

В ходе эндопротезирования тазобедренного сустава поврежденный или изношенный сустав заменяется искусственным протезом. Основными показаниями к операции являются:

Коксартроз: наиболее частая причина, связанная с износом хряща;

Переломы шейки бедренной кости: особенно у пожилых людей, когда консервативное лечение неэффективно;

Асептический некроз головки бедренной кости: отмирание костной ткани из-за нарушения кровоснабжения.

В травматолого-ортопедическом отделении филиала «Великолукский межрайонный» ПОКБ оперируют врачи травматологи-ортопеды Геннадий Коган, Петр Иванов, Станислав Крячко и Леонид Боровиков.

Для определения необходимости эндопротезирования необходимо записаться на прием к участковому врачу-терапевту, который направит на консультацию врача-травматолога-ортопеда. В зависимости от сложности конкретного случая операцию могут провести либо в филиале больницы в Великих Луках, либо в Пскове.