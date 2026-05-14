Двенадцать псковичей представят регион на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Двенадцать псковичей представят регион на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Конкурсанты выступят в номинациях:
- Администрирование баз данных (студенты) — Павел Алексеев, Псковский кооперативный техникум;
- Художник-оформитель (школьники) — Полина Яковлева, Центр специального образования № 1;
- Массажист (студенты) — Амина Рахимова, Псковский медицинский колледж;
- Поварское дело (студенты) — Виктория Егорова (Латышева), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса;
- Столярное дело (школьники) — Виталий Тарасов, Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат;
- Столярное дело (студенты) — Алексей Алексеев, Псковский политехнический колледж;
- Столярное дело (специалисты) — Иван Портнов, участник СВО;
- Сухое строительство и штукатурные работы (школьники) — Денис Жуков, Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат;
- Сухое строительство и штукатурные работы (студенты) — Игорь Васильев, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса;
- Швея (школьники) — Маргарита Седова, Центр специального образования №1;
- Швея (студенты) — Ольга Иванова, Великолукский политехнический колледж;
- Швея (специалисты) — Светлана Родионова, Псковская фабрика «Славянка».
Участники отборочного этапа будут состязаться за право выступить в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года.
В соревнованиях примут участие школьники, студенты и специалисты. По итогам этапа в каждой категории определятся победители — они получат шанс представить свои регионы в финале. Имена финалистов станут известны в июле.
Организаторами выступают правительства субъектов РФ и региональные центры развития движения «Абилимпикс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования (ИРПО) и президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Институт развития профессионального образования проводит чемпионат «Абилимпикс» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» по поручению Минпросвещения.