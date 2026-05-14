Двенадцать псковичей представят регион на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Двенадцать псковичей представят регион на отборочном этапе чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурсанты выступят в номинациях:

Администрирование баз данных (студенты) — Павел Алексеев, Псковский кооперативный техникум;

Художник-оформитель (школьники) — Полина Яковлева, Центр специального образования № 1;

Массажист (студенты) — Амина Рахимова, Псковский медицинский колледж;

Поварское дело (студенты) — Виктория Егорова (Латышева), Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса;

Столярное дело (школьники) — Виталий Тарасов, Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат;

Столярное дело (студенты) — Алексей Алексеев, Псковский политехнический колледж;

Столярное дело (специалисты) — Иван Портнов, участник СВО;

Сухое строительство и штукатурные работы (школьники) — Денис Жуков, Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат;

Сухое строительство и штукатурные работы (студенты) — Игорь Васильев, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса;

Швея (школьники) — Маргарита Седова, Центр специального образования №1;

Швея (студенты) — Ольга Иванова, Великолукский политехнический колледж;

Швея (специалисты) — Светлана Родионова, Псковская фабрика «Славянка».

Участники отборочного этапа будут состязаться за право выступить в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года.

«В этом году отборочный этап чемпионата "Абилимпикс" объединит 2,2 тысячи участников из всех субъектов Российской Федерации, включая наши исторические регионы. Благодаря ему студенты и специалисты с ограничениями по здоровью смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки, найти единомышленников и работодателей, а главное — увидеть, что у них огромные возможности», — подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

В соревнованиях примут участие школьники, студенты и специалисты. По итогам этапа в каждой категории определятся победители — они получат шанс представить свои регионы в финале. Имена финалистов станут известны в июле.

Организаторами выступают правительства субъектов РФ и региональные центры развития движения «Абилимпикс» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования (ИРПО) и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Институт развития профессионального образования проводит чемпионат «Абилимпикс» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» по поручению Минпросвещения.