Тренер по голосоу ответила, почему одних женщин боятся потерять, а на других не хотят жениться

Почему одних женщин ценят, но боятся на них жениться, а рядом с другими мужчины раскрываются и остаются навсегда, ответила тренер международного уровня GSF по голосу, педагог школы резонансного звучания, выразительности речи и публичных выступлений Марина Овчинникова. По ее словам, секрет — в умении менять голос: от легкого флирта до глубокой опоры, но без манипуляций и наигранности.

Марина Овчинникова пояснила, что пластичность голоса способна пробуждать в собеседнике самые разные реакции и чувства. Если научиться слышать свой голос и знать, как им пользоваться, то отношения могут сохраняться долгие годы. Чтобы услышать женщину целиком, надо распознать в ней три голоса, три женские ипостаси: голос девочки и любовницы, голос жены и голос матери. Каждый из них рождается в определенной части тела, имеет свою окраску, несёт свою энергию и вызывает в мужчине разные реакции.

«Голос девочки, он же голос любовницы, легкий, игривый, высокий, немного капризный. Он рождается и звучит в головном резонаторе, как будто просит о заботе, любви и защищенности. Таким голосом просят подарки и заявляют о своей слабости. На мужчину он действует так: мужчина чувствует себя сильным защитником, хочет заботиться и баловать, сам погружается в свое легкое и беззаботное детство», — отметила Марина Овчинникова.

По словам эксперта, этим голосом стоит пользоваться, когда вы делитесь страхами и просите помощи, флиртуете, озвучиваете мечты и непрактичные желания. Однако на таких женщинах женятся редко, а если и женятся, то ненадолго, если она не включает вовремя следующий голос:

«Голос жены звучит из средних резонаторов, грудных, где рождается голос влияния и власти, контроля и опоры. Он транслирует: "Я знаю себе цену, но знаю цену и тебе". Этот голос наполнен чувственностью без фальши, глубиной без грубости, транслирует зрелую сексуальность, способность держать под контролем и нести ответственность за отношения. Он вызывает у мужчины уважение и восхищение, создает атмосферу доверия, помогает ему раскрыться и проявить себя в лучших качествах, позволяет быть не просто супругом, а другом и партнером», - продолжила Марина Овчинникова.

Педагог поясняет, что этот голос стоит использовать при принятии общих решений, в серьезных разговорах, в поддержке как равного партнера, в вопросах воспитания детей и постановке собственных границ. Он в полной мере проявляется после настоящего оргазма — обратите внимание, как звучит ваш голос в самой первой фразе после.

«Голос матери — теплый, низкий, максимально глубокий, как будто из солнечного сплетения, бархатный, нежный, мягкий. Им пела колыбельную его мама, им она утешала, когда он приходил домой с разбитыми коленками. Этот голос транслирует: "Ты мне важен, ты имеешь право быть слабым, я рядом". Он несет силу принятия, мудрость рода, безусловную любовь, исцеление души», — пояснила Марина Овчинникова.

На мужчину он действует так: снимает напряжение и стресс, дает ощущение внутриутробной безопасности, позволяет быть уязвимым без страха осуждения, наполняет чувством благодарности, побуждает глубокую привязанность. Его стоит включать, когда мужчина устал и ему нужна поддержка, в молчаливом присутствии, которое важнее любых слов, в утешении после неудачи.