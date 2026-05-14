 
Общество

В Роскачестве назвали плюсы четырехдневной рабочей недели

0

Реальные преимущества четырехдневной рабочей недели существуют, однако проявляются они не во всех сферах. Для сотрудников главный плюс — это дополнительный выходной день, который можно использовать для отдыха, семьи или обучения при условии сохранения прежнего уровня зарплаты, рассказали в департаменте организационного развития Роскачества.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов весной допустил, что Россия со временем может постепенно перейти к четырехдневной рабочей неделе. Однако, по его словам, такой формат подойдет не для всех отраслей.

«Для работодателей возможное снижение профессионального выгорания и текучести кадров становится ощутимым лишь в тех случаях, когда производительность труда не падает, а перераспределение нагрузки оказывается эффективным. Наиболее применим такой формат в офисных профессиях, ІТ-сфере и консалтинге. В отраслях, требующих непрерывного присутствия сотрудников, таких как розничная торговля, общественное питание, транспорт, производство, введение четырехдневной недели сопряжено с организационными сложностями», — отметили в департаменте.

В Роскачестве заявили, что при этом современные управленческие модели, например клиентократия, предлагают иной подход: сотрудники не привязаны к жесткой пятидневке, а выстраивают график самостоятельно, исходя из текущей загруженности и поставленных задач, пишет «Газета.Ru». Такой формат во многих случаях оказывается гибче классической четырехдневной недели, считают в департаменте. Массовый переход на четырехдневный режим в настоящее время маловероятен, тогда как гибридные варианты — сокращенная пятница, удаленная работа или самоорганизация в рамках клиентократических моделей — уже находят применение, заключили в ведомстве.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026