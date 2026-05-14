 
Общество

Социальное проектирование обсуждают на образовательном модуле в Пскове главы органов МСУ

0

Образовательный модуль «Социальное проектирование и развитие территории» в рамках программы профессиональной переподготовки «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» стартовал в правительстве Псковской области в четверг, 14 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Теоретическая и практическая части второго модуля посвящены темам социального проектирования, грантам как ресурсам для социальных инвестиций территории, предпроектной аналитике и выработке концепций развития.

Участников поприветствовал директор Центра развития сектора НКО Агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер.

«Надеюсь, что за эти дни найдете для себя новые открытия и инструменты для собственного роста и развития своего муниципалитета. Сначала изучим с вами теорию социального проектирования, а потом рассмотрим сюжеты и примеры, демонстрирующие работу. Так, рассмотрение любой задачи через проектирование и участие каждого сектора экономики (государство, бизнес, общество) является первым шагом к социальному проектированию», — сказал Владимир Вайнер.

Также на протяжении трех дней муниципальными практиками работы в регионах поделится руководитель лаборатории муниципального развития АНО ДПО «Институт молодежи» Жанна Котова.

К обучению приступили 90 человек — главы муниципальных образований региона, их заместители, управляющие делами администраций округа и другие.

Напомним, профессиональная программа «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» направлена на совершенствование управленческих навыков с учетом специфики органов местного самоуправления региона. Обучение организовано как дистанционно, так и в формате очных модулей. Образовательный проект ориентирован на повышение профессионализма кадров муниципальной службы, развитие лидерских способностей и применение инновационных управленческих практик. Участники изучают стратегическое планирование, реализацию проектов, цифровизацию процессов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026