Социальное проектирование обсуждают на образовательном модуле в Пскове главы органов МСУ

Образовательный модуль «Социальное проектирование и развитие территории» в рамках программы профессиональной переподготовки «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» стартовал в правительстве Псковской области в четверг, 14 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Теоретическая и практическая части второго модуля посвящены темам социального проектирования, грантам как ресурсам для социальных инвестиций территории, предпроектной аналитике и выработке концепций развития.

Участников поприветствовал директор Центра развития сектора НКО Агентства стратегических инициатив Владимир Вайнер.

«Надеюсь, что за эти дни найдете для себя новые открытия и инструменты для собственного роста и развития своего муниципалитета. Сначала изучим с вами теорию социального проектирования, а потом рассмотрим сюжеты и примеры, демонстрирующие работу. Так, рассмотрение любой задачи через проектирование и участие каждого сектора экономики (государство, бизнес, общество) является первым шагом к социальному проектированию», — сказал Владимир Вайнер.

Также на протяжении трех дней муниципальными практиками работы в регионах поделится руководитель лаборатории муниципального развития АНО ДПО «Институт молодежи» Жанна Котова.

К обучению приступили 90 человек — главы муниципальных образований региона, их заместители, управляющие делами администраций округа и другие.

Напомним, профессиональная программа «Руководитель органа местного самоуправления: современные компетенции» направлена на совершенствование управленческих навыков с учетом специфики органов местного самоуправления региона. Обучение организовано как дистанционно, так и в формате очных модулей. Образовательный проект ориентирован на повышение профессионализма кадров муниципальной службы, развитие лидерских способностей и применение инновационных управленческих практик. Участники изучают стратегическое планирование, реализацию проектов, цифровизацию процессов.