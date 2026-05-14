X Съезд Союза машиностроителей России прошел в Москве

В национальном центре «Россия» в Москве 14 мая состоялся X Съезд Союза машиностроителей России — главное отраслевое мероприятие года. На съезде подвели итоги пятилетней работы организации и оценили вклад СоюзМаш в развитие отечественной промышленности, оборонно‑промышленного комплекса, кадровой политики и технологического лидерства страны. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем канале в мессенджере МАХ.

Видео: Александр Козловский / МАХ

С приветственным словом к участникам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул успехи отечественного машиностроения и обозначил ключевые задачи отрасли:

«Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран», - процитировал слова президента в своей публикации Александр Козловский.

Также по словам депутата, Владимир Путин заявил, что у отечественной промышленности и науки огромный потенциал для развития, который позволит иметь ключи ко всем производствам, значимым для экономики и безопасности.

«Отмечу, СоюзМаш активно работает с кадрами для развития ключевых отраслей: ежегодно проводится олимпиада "Звезда". Ребята из регионов, в том числе из Псковской области, также участвуют в проекте "Инженеры будущего", мы работаем с профориентацией и проводит акции "Неделя без турникетов"», - обратил внимание куратор регионального отделения.

В заключение Владимир Владимирович подчеркнул, что предприятия ОПК уверенно выполняют гособоронзаказ, который вырос с началом СВО. Он поручил содействовать приходу ветеранов боевых действий в эту отрасль.

