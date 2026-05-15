Псковичам посоветовали проверенный информационный ресурс для диабетиков

Сайт «Про диабет» — единый информационный ресурс, созданный в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В нем собран весь контент про сахарный диабет, который выверен и безопасен, сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Данный сайт несет практическую пользу, помимо информационного контента в нем собраны калькуляторы хлебных единиц, индекса массы тела (ИМТ), опросник «Диариск» для оценки риска развития сахарного диабета 2 типа, памятки, которые помогают управлять заболеванием, их легко скачать, при необходимости распечатать и взять с собой на прием, а в разделе «Блог» можно найти советы врачей и практические рекомендации по более узким темам. Например, про ошибки в питании, уход за кожей.

Также присутствует информация для экспертов — экспертные опросники, шкалы, калькуляторы.

«Про диабет» объединяет официальный сайт ресурса и социальные сети. Подписчики могут задавать вопросы в комментариях лучшим специалистам страны и получать ответы в формате видео на официальном сайте, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте», в канале в мессенджере Max, в канале в «Яндекс Дзен» и в группе в социальной сети «Одноклассники».