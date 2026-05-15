 
Общество

Семинар-совещание по вопросам воспитательной работы проведут в Пскове 20 мая

0

Специалисты организаций среднего профессионального образования Псковской области приглашают на семинар-совещание по вопросам организации воспитательной работы. Мероприятие пройдет 20 мая с 10:00 до 12:30 в формате онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Изображение: ПОИПКРО

К участию в семинаре приглашают руководителей образовательных организаций СПО, заместителей руководителей, преподавателей и мастеров производственного обучения, а также работников, ответственных за воспитательную работу.

В рамках семинара участники обсудят актуальные вопросы нормативно-правового регулирования воспитательной деятельности, механизмы управления воспитательным процессом и вопросы профессионально-трудового воспитания. Также планируют рассмотреть современные подходы к развитию компетенций педагогических работников.

Подробную программу семинара и регистрацию участников можно найти на сайте https://fcrv.smena.org/reg052026/. Прием заявок открыт до 18 мая включительно. Ссылку для участия в мероприятии направят на электронную почту, указанную при регистрации.

Семинар-совещание проводят в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» специалистами Всероссийского детского центра «Смена».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026