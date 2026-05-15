Семинар-совещание по вопросам воспитательной работы проведут в Пскове 20 мая

Специалисты организаций среднего профессионального образования Псковской области приглашают на семинар-совещание по вопросам организации воспитательной работы. Мероприятие пройдет 20 мая с 10:00 до 12:30 в формате онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Изображение: ПОИПКРО

К участию в семинаре приглашают руководителей образовательных организаций СПО, заместителей руководителей, преподавателей и мастеров производственного обучения, а также работников, ответственных за воспитательную работу.

В рамках семинара участники обсудят актуальные вопросы нормативно-правового регулирования воспитательной деятельности, механизмы управления воспитательным процессом и вопросы профессионально-трудового воспитания. Также планируют рассмотреть современные подходы к развитию компетенций педагогических работников.

Подробную программу семинара и регистрацию участников можно найти на сайте https://fcrv.smena.org/reg052026/. Прием заявок открыт до 18 мая включительно. Ссылку для участия в мероприятии направят на электронную почту, указанную при регистрации.

Семинар-совещание проводят в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» специалистами Всероссийского детского центра «Смена».