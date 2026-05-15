Стартовал прием заявок на 6-й региональный конкурс изобретателей и рационализаторов

Сегодня, 15 мая, в Псковской области стартует прием заявок на 6-й региональный конкурс изобретателей и рационализаторов, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

«Это не просто региональное мероприятие. Это — стартовая площадка на мировую сцену. В прошлом году 29 инноваторов представили 25 разработок. А уже сегодня двое выпускниц этого конкурса — Елизавета Малова и Александра Соколова из псковского "Кванториума" вошли в сборную России и летом представят Псковскую область на международном конкурсе CASTIC в Китае. Из всей страны в команду взяли только четырёх человек. Двое — наши. Это не случайность. В 2023 году наш Илья Щембелов — тоже победитель областного конкурса — взял второе место на CASTIC с бионической кистью. Псковская инженерная школа работает», — комментирует Александр Козловский.

В конкурсе открыт набор для всех желающих: приглашаются школьники, студенты, взрослые инженеры и рационализаторы. Номинации охватывают изобретения с патентом и без, цифровые решения, экотехнологии, социальные проекты, есть отдельная номинация для детей до 14 лет.

Заявки принимаются до 15 ноября. Дополнительную информацию можно получить здесь: orgkomitet-60@yandex.ru или 89600113603.

«Если у вас есть идея — это ваш момент. Мы поддержим. Карточки для наглядности. В них все, что нужно, чтобы податься на конкурс», — отмечает Александр Козловский.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

