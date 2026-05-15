Стартовал прием заявок на 6-й региональный конкурс изобретателей и рационализаторов

Сегодня, 15 мая, в Псковской области стартует прием заявок на 6-й региональный конкурс изобретателей и рационализаторов, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.
В конкурсе открыт набор для всех желающих: приглашаются школьники, студенты, взрослые инженеры и рационализаторы. Номинации охватывают изобретения с патентом и без, цифровые решения, экотехнологии, социальные проекты, есть отдельная номинация для детей до 14 лет.
Заявки принимаются до 15 ноября. Дополнительную информацию можно получить здесь: orgkomitet-60@yandex.ru или 89600113603.
«Если у вас есть идея — это ваш момент. Мы поддержим. Карточки для наглядности. В них все, что нужно, чтобы податься на конкурс», — отмечает Александр Козловский.
