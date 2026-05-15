С псковского предпринимателя взыскали 26 800 рулей за использование Зайца и Волка из «Ну, погоди!»

Акционерное общество «Киностудия "Союзмультфильм"» и общество с ограниченной ответственностью «Союзмультфильм» через службу судебных приставов получили с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав на персонажей и товарные знаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Предприниматель реализовывала товары с изображением персонажей «Заяц» и «Волк» из мультфильма «Ну, погоди!», а также использовала зарегистрированные товарные знаки студии без соответствующего лицензионного соглашения.

Судья, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 26 тысяч 800 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на персонажи произведения «Заяц» и «Волк».

Исполнительный документ о взыскании компенсации поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №1. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о штрафных санкциях за уклонение от исполнения решения суда.

Осознавая комплекс мер принудительного исполнения, которые могли быть применены сотрудниками органа принудительного исполнения (в том числе арест счетов, запрет на регистрационные действия с имуществом, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и начисление исполнительского сбора), должник незамедлительно оплатил всю сумму задолженности онлайн.

После того, как денежные средства поступили на депозитный счёт структурного подразделения, исполнительное производство закончилось фактическим исполнением в соответствии с положениями федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».