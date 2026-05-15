Сотрудники псковского музея привели в порядок могилу коллекционера Федора Плюшкина

Псковский музей вновь стал участником акции «Культура памяти». Сотрудники во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой привели в порядок могилу коллекционера Федора Плюшкина, находящуюся на Дмитриевском кладбище, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Федор Плюшкин (1837-1911) – выдающийся псковский коллекционер, купец первой гильдии, почетный гражданин Пскова и один из основоположников музейного дела в регионе. Собрание Плюшкина стало фундаментом фондов псковского музея, а сам Федор Плюшкин был активным членом Псковского археологического общества.

29 мая в главном здании Псковского музея-заповедника начнет работу главная выставка 2026 года – «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея». Выставка расскажет о феномене частного коллекционирования в России конца XIX – начала XX века и воссоздаст образ утраченного Плюшкинского музея, который насчитывал свыше миллиона предметов. Часть его собрания вошла в состав фондов псковского музея. На выставке будет представлено около 600 музейных экспонатов, происходящих из коллекции Федора Плюшкина и хранящихся сейчас в собраниях ведущих музеев страны.

В рамках акции «Культура памяти» по всей России сотрудники Минкультуры России и подведомственных организаций приводят в порядок могилы известных людей. Акция проходит четвертый год подряд и организована по инициативе министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.