Глава Пскова и руководитель завода «АВАР» ответили на вопросы студентов в формате «Без галстуков»  

Псковское отделение «Деловой России» провело встречу в формате «Без галстуков» в креативном пространстве «Лофт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, на вопросы студентов отвечали глава города Пскова Борис Елкин и руководитель реготделения «Деловой России», председатель Совета директоров завода «АВАР» Дмитрий Мельников.

«Мы собрали полный зал студентов из ПсковГУ и Псковского кооперативного техникума, чтобы честно поговорить о том, что обычно остается за кадром. В интернете полно идеальных историй успеха, но вчера мы говорили о реальных вещах: сложных решениях, бессонных ночах, вызовах и настоящем пути наверх. Никакого официоза, только живой диалог с людьми, которые ежедневно управляют целым городом и крупным производством», - рассказали в отделении «Деловой России».

На встрече состоялся блиц-опрос: с ходу выяснили, кто из спикеров сова, а кто жаворонок, что важнее — талант или упорный труд, и какими качествами должен обладать идеальный сотрудник. Также было разрушение мифов: Дмитрий Мельников наглядно доказал, почему современный завод — это круто, технологично и совсем не скучно.

Нашлось место и откровениям: Борис Елкин поделился, кем на самом деле мечтал стать в студенческие годы и как этот путь привел его в кресло главы города. Также в программе — открытый микрофон: целый час ребята терзали спикеров самыми смелыми вопросами.

Ранее во встрече в формате «Без галстуков» участвовали студенты Института права, экономики и управления Псковского государственного университета и представители бизнес-сообщества.