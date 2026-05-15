 
Общество

В сквере на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове создали пруд

Благоустройство сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уверенно движется вперед, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Telegram.

Фотографии: глава города Борис Елкин / Telegram

«Подрядчик уже провел работы по созданию искусственного водоема-пруда — в будущем через него будет перекинут мостик. На объекте установлен почти весь бортовой камень, благодаря чему уже четко виден контур будущих дорожек», — отмечает Борис Елкин.

В ближайшие время подрядная организация приступит к устройству щебеночного основания для последующего асфальтирования дорожек, обустройству специальных «кармашков» из тротуарной плитки для установки скамеек, а также монтажу систем освещения и видеонаблюдения.

 


 

«Следим за работами, а я буду делиться новыми фото и новостями по мере продвижения благоустройства», — комментирует Борис Елкин.

Напомним, что на улице Алтаева в Пскове также начались работы по благоустройству территории.

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

