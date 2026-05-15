Создание федеральной системы обращения с отходами строительства обсудили члены комитета ПАСЗР по экологии

Проблему неконтролируемого обращения с отходами строительства, капитального ремонта и благоустройства территорий обсудили региональные законодатели в Калининграде на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экологии. Псковскую область на рабочей встрече депутатов из 11 субъектов представляли вице-спикер Александр Братчиков и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Петр Алексеенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Причиной внимания парламентариев к этой теме стало отсутствие системного федерального правового регулирования обращения со строительными отходами и использования вторичного сырья. В отличие от твердых коммунальных отходов, статус отходов строительства и сноса законодательно не определён, не установлены единые правила их учёта, транспортировки, обработки, утилизации и захоронения.

Особую остроту проблема приобрела в регионах Северо-Запада, где ежегодно образуется почти 4,5 миллиона тонн отходов, существенная доля которых приходится именно на строительный мусор. При этом существующие мусорные полигоны заполнены более чем на 90%, а на переработку отправляется менее четверти образующихся отходов.

Как отметил Александр Братчиков, в данной ситуации особую актуальность приобретает необходимость обязательного использования строительных отходов в качестве вторичного сырья. «У нас остается огромное количество строительных отходов, которые фактически не имеют вторичного применения, хотя значительная их часть могла бы использоваться на рынке вторичного сырья. Для создания системы замкнутого цикла в строительной отрасли необходимо внедрить стимулирующие механизмы, чтобы бизнес был заинтересован в переработке данных отходов и инвестировал в перерабатывающую инфраструктуру», – подчеркнул парламентарий.

Члены комитета пришли к выводу, что сложившийся правовой вакуум в сочетании с растущими объемами строительных работ и критической ситуацией с нелегальными свалками делает создание федеральной системы обращения с отходами строительства и сноса неотложной задачей. Парламентарии договорились обсудить проблематику с органами исполнительной власти своих регионов, а затем обобщить информацию для подготовки совместной законодательной инициативы.



Добавим, что вопросы переработки и утилизации строительных отходов прорабатываются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Планируется поэтапно до 2030 года запустить в регионах России 10 объектов по обработке отходов строительства.