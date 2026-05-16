Михаил Мурашко провел проверку молодым фельдшерам Псковской станции скорой помощи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Псковскую станцию скорой помощи, сообщил губернатор Псковской области в своем Мах. 

«Вместе с Михаилом Альбертовичем осмотрели комнаты отдыха, рабочие зоны и бытовые помещения, пообщались с медицинским персоналом и водителями», - сказал Михаил Ведерников.

Пост оснащён необходимой техникой, мебелью и оборудованием для комфортной работы бригад. 

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков рассказал о структуре службы в регионе: центральная станция находится в Пскове, подстанция – в Великих Луках, 29 постов – в муниципалитетах. Приём и распределение вызовов осуществляется из Пскова, где находится диспетчерская служба.

«Михаил Альбертович устроил настоящую проверку молодым фельдшерам: уточнил схемы маршрутизации, время транспортировки до Пскова, порядок выбора медучреждения с учётом диагноза. Доступная и оперативная скорая помощь – один из ключевых приоритетов модернизации здравоохранения. Мы создаём такие условия, чтобы каждый вызов обрабатывался максимально быстро, а медики были обеспечены всем необходимым для спасения пациентов», - заключил губернатор.

Напомним, свой визит в регион Михаил Мурашко начал с Гдовского муниципального округа, где осмотрел помещения районной больницы после проведенной реконструкции. 

После этого участники мероприятия отправились в деревню Писковичи и посетили Псковскую межрайонную больницу. 

