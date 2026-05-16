Курсантов Псковского филиала университета учат противодействию экстремизму

В Псковском филиале университета состоялась встреча курсантов с представителем правоохранительных органов. Гостем мероприятия стал старший оперуполномоченный по ОВД группы по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, экстремизмом ОО УФСИН России по Псковской области Алексей Артамонов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

В ходе встречи Алексей Артамонов подробно рассказал курсантам о правовых и организационных аспектах противодействия экстремизму. Эксперт осветил ключевые механизмы выявления и пресечения противоправной деятельности, разъяснил законодательные нормы, регулирующие борьбу с экстремизмом и терроризмом, а также подчеркнул важность профилактической работы в этой сфере.

Чтобы сделать выступление более наглядным и запоминающимся, спикер продемонстрировал курсантам документальный фильм на заданную тему. Видеоматериал позволил глубже погрузиться в проблематику и увидеть реальные примеры противодействия экстремистским проявлениям.

Мероприятие вызвало живой интерес у курсантов: в завершение встречи участники смогли задать гостю вопросы и обсудить актуальные аспекты обеспечения общественной безопасности. Подобные встречи помогают формировать у молодёжи правовую грамотность и активную гражданскую позицию, а также способствуют укреплению взаимодействия между образовательными учреждениями и правоохранительными органами.