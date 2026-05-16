Эндокринолог перечислила первые признаки диабета

Многие узнают о болезни не сразу, так как видимые симптомы диабета на ранних стадиях могут отсутствовать, однако есть признаками, на которые стоит обратить внимание, рассказал врач-эндокринолог Ирина Ленькина.
Эксперт рассказала, что человек часто не связывает симптомы, характерные для сахарного диабета второго типа, с патологией, но они присутствуют. Речь идет о постоянной жажде и сухости во рту, учащенном мочеиспускании (особенно по ночам), хронической усталости и быстрой утомляемости, а также о кожном зуде и проблемах с заживлением ран. Но особого внимания заслуживает связь между весом и риском диабета, подчеркнула Ленькина.
К основным факторам риска развития диабета относятся наследственность, возраст старше 45 лет, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание с избытком сахара и насыщенных жиров, но ключевой триггер – это избыточный вес и ожирение.
«Исследования показывают: у людей с изначально нормальным весом набор 5-7 килограммов во взрослом возрасте повышает риск развития диабета второго типа примерно в два раза по сравнению с теми, кто сохранил стабильный вес. Более того, сам по себе необъяснимый набор веса, особенно в области живота, может быть ранним признаком скрытого диабета», — рассказала врач.
Ленькина отметила, что лишний вес часто маскирует истинные симптомы болезни и задерживает постановку диагноза. По ее словам, пациенты жалуются на одышку, слабость, повышенную жажду, но объясняют эти симптомы избыточными килограммами, а не возможной недиагностированной патологией, пишет «Лента.ру».
По словам врача, первая линия защиты от диабета — это коррекция образа жизни: увеличение физической активности и переход на сбалансированное питание, снижение массы тела. Если диета и спорт не дают нужного результата, то есть возможность по назначению врача подключить рекомендованную Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) медикаментозную поддержку, рассказала эндокринолог.
Ленькина подчеркнула, что принимать подобные препараты нужно под контролем врача и только по показаниям. Для этого она посоветовала записаться на прием к эндокринологу или терапевту, чтобы сдать анализы крови на глюкозу и гликированный гемоглобин.