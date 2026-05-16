Синоптик назвал регионы, которые окажутся в эпицентре ненастья в выходные

Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные, в эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные расклад барических сил на синоптической карте будет следующим. Восточная половина Европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона», - рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что в средней полосе существенные осадки маловероятны. Самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе - особенно в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья, где пройдут обложные дожди с интенсивностью до 10-30 миллиметров за двое суток, пишет РИА Новости.

«Мощные ливни ожидаются на юге страны, в эпицентре ненастья - пересечение Кубани, Ростовской области, Калмыкии, Ставрополья - здесь в осадкомеры за 48 часов местами попадет до 30-50 миллиметров», - подчеркнул Тишковец.

По его словам, по-прежнему дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. Температурный фон останется выше нормы. Днем на Русском Севере - плюс 10 - плюс 20 градусов, в Коми, Поволжье, на Урале - до плюс 25 - плюс 30.

«В средней полосе и на юге - плюс 17 - плюс 22 градуса», - добавил синоптик.