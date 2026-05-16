Синоптик назвал регионы, которые окажутся в эпицентре ненастья в выходные

Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные, в эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что в средней полосе существенные осадки маловероятны. Самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе - особенно в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья, где пройдут обложные дожди с интенсивностью до 10-30 миллиметров за двое суток, пишет РИА Новости.
«Мощные ливни ожидаются на юге страны, в эпицентре ненастья - пересечение Кубани, Ростовской области, Калмыкии, Ставрополья - здесь в осадкомеры за 48 часов местами попадет до 30-50 миллиметров», - подчеркнул Тишковец.
По его словам, по-прежнему дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. Температурный фон останется выше нормы. Днем на Русском Севере - плюс 10 - плюс 20 градусов, в Коми, Поволжье, на Урале - до плюс 25 - плюс 30.
«В средней полосе и на юге - плюс 17 - плюс 22 градуса», - добавил синоптик.