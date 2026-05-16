Команда «Метеоры» стала лучшей на играх в Псковском филиале Университета ФСИН

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялась серия игр в рамках турнира по интеллектуальным играм «Весна–2026», сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

В турнире среди команд из числа курсантов лучшей стала «Метеоры». Эта победа обеспечила ей участие в межвузовском турнире «Золотая звезда», который пройдет в рамках XIX Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».

На втором месте по общему зачету оказалась команда – «Гвардия героев», команда «Пятница, 13» стала бронзовым призером турнира.

Отметим, что в Псковском филиале университета при совете обучающихся создан интеллектуальный клуб, в состав которого входит 9 команд. Их работу курирует преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Пушилин.