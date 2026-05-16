Дефицит врачей в Псковской области сократился с 52% до 36%

Дефицит врачей в Псковской области за последние годы сократился с 52% до 36%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время пресс-подхода с министром здравоохранения Михаил Мурашко, который посетил регион.

Глава региона отметил, что сфера здравоохранения долгое время оставалась одной из самых сложных и проблемных для области. По его словам, власти продолжают решать накопившиеся вопросы при поддержке президентских национальных проектов, правительства России и Народной программы партии «Единая Россия».

«В общей сложности мы реализовали 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это позволило провести необходимые ремонты, закупить современное медицинское оборудование. Это высвободило средства и позволило направить региональные деньги на собственную программу развития здравоохранения», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что одной из главных проблем для жителей региона остается нехватка медицинских кадров. При этом, по его словам, область фиксирует положительную динамику.

«В 2018 году дефицит врачей составлял 52%, и тенденция к увеличению сохранялась. На сегодняшний день показатель составляет 36%. Мы видим, что дефицит сокращается», — заявил глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что в систему здравоохранения региона приходят молодые специалисты. По его словам, врачей привлекают современные условия работы и новое оборудование.

«В профессию приходят молодые современные люди, которым интересно работать в хороших условиях на современном оборудовании», — добавил губернатор.