 
Общество

Пскович продаёт дом с помощью вывески с «перечёркнутой Долиной»

На трассе «Псков – Петербург» заметили объявление о продаже недвижимости, на котором изображена перечёркнутая Лариса Долина. Так автор объявления обыгрывает тему дорожного знака «запрещено». 

Фото: паблик «Тихвинская сорока»

Хозяином объявления оказался молодой человек по имени Михаил. Он рассказал, что с одной стороны, «живой рисунок» выделяется среди других цифровых объявлений. С другой, даёт сигнал потенциальному покупателю, что продавец знает, что такое «схема Долиной» и во время сделки будет держать ухо востро.

«Идея моя. Сам придумал, сам реализовал. А вообще, конечно, решил хайпануть. Не без этого», - отметил Михаил.

Впрочем Михаил поделился, что резкого всплеска звонков от потенциальных покупателей «хайповый» баннер пока ему не принёс, пишет 47news.

