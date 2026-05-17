Главный пульмонолог России развеял миф о попкорновой болезни легких

«Попкорновая болезнь» не связана с курением электронных сигарет, этим термином называют тяжелое хроническое заболевание легких - облитерирующий бронхиолит, рассказал главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.

Он уточнил, что термин «попкорновая болезнь» появился в начале 2000-х годов. Тогда в штате Миссури на фабрике по производству попкорна среди сотрудников были зафиксированы случаи облитерирующего бронхиолита. У работников начали воспаляться и сужаться бронхиолы - малые дыхательные пути.

«Причиной массового заболевания стало токсическое воздействие ароматизатора диацетила (придает продуктам вкус сливочного масла)», - отметил Авдеев.

Поражения легких, которые специалисты видят при современных видах курения, относятся к диффузным. А облитерирующий бронхиолит - это обструкция дыхательных путей, пишут РИА Новости.

«"Попкорновая болезнь" и EVALI, "болезнь вейперов" - это абсолютно разные проблемы. Среди курильщиков электронных сигарет встречаются редкие случаи облитерирующего бронхиолита, но эта связь не доказана», - заключил Авдеев.