Сергей Вострецов: Мы в СОЦПРОФ всегда подчёркиваем, что процедура сокращения должна быть прозрачной и честной

Трудовое законодательство Российской Федерации надёжно защищает права работников при сокращении штата или численности. Согласно разъяснениям Министерства труда и социальной защиты РФ, даже в случае досрочного увольнения по соглашению сторон работодатель не освобождается от обязанности предлагать сокращаемому сотруднику все подходящие вакансии. Разъяснение прокомментировал председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Статья 180 ТК РФ обязывает работодателя при проведении мероприятий по сокращению предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность), соответствующую квалификации, либо нижеоплачиваемую работу, которую сотрудник может выполнять с учётом состояния здоровья. Это предложение должно быть сделано в письменной форме. По общему правилу предупреждение об увольнении вручается не менее чем за два месяца. В течение всего этого периода работодатель обязан периодически информировать сотрудника о появляющихся вакансиях. Досрочное расторжение трудового договора по соглашению сторон (часть 3 статьи 180 ТК РФ) не отменяет этой обязанности. Минтруд в письме № 14-6/ООГ-1455 от 09.04.2026 чётко указал: досрочное увольнение не вводит новых правил. Работодатель должен предлагать вакансии вплоть до фактической даты увольнения сотрудника. Согласие работника уйти раньше срока не снимает с компании ответственность за соблюдение процедуры сокращения.



Такая позиция ведомства защищает работников от возможных злоупотреблений. Без этого правила работодатель мог бы просто «договариваться» о досрочном уходе с теми, кому не хочет предлагать альтернативные должности. Теперь же обязанность сохраняется до последнего дня работы. Эксперты отмечают, что предлагать вакансии нужно:

- В письменной форме;

- С описанием условий труда и оплаты;

- В течение всего периода до фактического увольнения;

- Даже если сотрудник ранее отказывался от предложенных вариантов (если вакансия остаётся актуальной).

Судебная практика подтверждает эту позицию: суды неоднократно указывали, что обязанность по предложению вакансий действует до момента прекращения трудовых отношений.



«Это разъяснение Минтруда — важный шаг в защите трудовых прав граждан в условиях, когда многие компании оптимизируют штат. Сокращение — всегда стресс для человека и его семьи, а досрочное увольнение часто становится вынужденной мерой: сотруднику нужно быстрее найти новую работу, получить выходное пособие и начать искать варианты. Но это не должно превращаться в лазейку для работодателей, которые пытаются сэкономить на социальных гарантиях. Мы в СОЦПРОФ всегда подчёркиваем: процедура сокращения должна быть прозрачной и честной. Работодатель обязан не просто формально уведомить человека за два месяца, а реально постараться сохранить рабочее место или предложить достойную альтернативу. Даже если работник согласился уйти раньше, компания не может игнорировать имеющиеся вакансии. Это не благотворительность — это прямое требование Трудового кодекса. Мы рекомендуем работникам в случае сокращения фиксировать все предложения работодателя в письменном виде, а при отказе предлагать вакансии — обращаться в трудовую инспекцию или в суд. Только совместными усилиями государства, профсоюзов и сознательных работодателей мы сможем обеспечить баланс интересов и не допустить, чтобы оптимизация бизнеса происходила за счёт нарушения прав людей», - отметил Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.



При нарушении прав обращайтесь в Государственную инспекцию труда или в суд (срок на обращение — один месяц со дня увольнения по спорам об увольнении).

Соблюдение этих норм помогает сохранить социальную стабильность и даёт людям реальный шанс остаться в профессии или найти подходящую альтернативу внутри компании.