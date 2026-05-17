 
Общество

Беспилотную опасность ввели на территории Псковской области

0

На территории Псковской области введена беспилотная  опасность. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Max.

«Оперативные службы  работают в режиме повышенной готовности! Введены ограничения в работе сотовой связи и интернета», - написал он.

Аэропорт города Пскова принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с возможным введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.

«Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА прошу незамедлительно сообщать по телефонам 112  и 8(8112)72-52-00», - отметил Михаил Ведерников. 

