Россельхознадзор остановил ввоз более 80 000 подвоев из Италии в Псковской области

Россельхознадзор запретил ввоз 80 120 штук подвоев косточковых культур из Италии на российско-латвийской границе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль на ФКП Бурачки и выявил, что часть подвоев не имела необходимой маркировки.

Отсутствие маркировки стало причиной, по которой фитосанитарный сертификат не подтвердил соответствие продукции карантинным требованиям России.

В связи с этим инспектор запретил ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации.