На площади Ленина в Пскове выкопали засохшие клены

Засохшие клены выкопали на площади Ленина в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исчезло несколько деревьев, которые были высажены в индивидуальные лунки.

Благоустройство площади Ленина провели в 2021 году. Отмечалось, что деревьев и кустов высадили полторы сотни штук. Среди них две новых голубых ели, японская спирея, сирень, клен Гиннала, остролистный клен, шершавый вяз, мелколистная липа, блестящий кизильник.

Однако в 2022 году здесь обнаружились мертвые деревья, не все зеленые насаждения прижились.