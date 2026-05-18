Суд помог порховичке взыскать с бывшего работодателя почти 150 тысяч рублей

Суд защитил трудовые права жительницы Порхова, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Порховский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы к Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» о взыскании пособия по временной нетрудоспособности, компенсации за вынужденный прогул, за неиспользованные дни отпуска и моральный вред.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что с июля 2017 года истец была трудоустроена в организации «Росток». В мае и августе 2025 года она находилась на лечении в связи с временной нетрудоспособностью, а в конце августа 2025 года обратилась к работодателю с заявлением об увольнении по собственному желанию. Однако в установленный законом срок трудовой договор с женщиной не был расторгнут, трудовая книжка не выдана, пособие по временной нетрудоспособности, компенсация за вынужденный прогул и за неиспользованные дни отпуска не выплачены.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения истца, суд установил факт нарушения трудовых прав женщины, ее исковое заявление удовлетворено: с организации «Росток» взыскали почти 138 000 рублей (пособие по временной нетрудоспособности, компенсация за вынужденный прогул и за неиспользованные дни отпуска), а также компенсация морального вреда в размере 8 000 рублей.

Кроме того, на работодателя возложен ряд обязанностей, в том числе обязанность выдать истцу ее трудовую книжку.