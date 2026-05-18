 
Общество

В России предложили считать молодежью людей до 39 лет

1

Люди в возрасте до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, продолжительность жизни в целом увеличивается. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», - сказала она.

В России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет, пишет ТАСС.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщал, что повышение верхней границы возраста - неизбежный процесс.

