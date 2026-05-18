Игорь Иванов: Профсоюзы глубоко ценят созидательный труд работников музеев

Работников и ветеранов музейного дела Псковской области с профессиональным праздником — Международным днем музеев — поздравил от имени Псковского областного совета профсоюзов глава облсовпрофа Игорь Иванов.

«Псковская земля — это выдающаяся сокровищница российской истории, духовности и культуры. И именно вы являетесь главными хранителями этого уникального национального богатства. Ваш кропотливый каждодневный труд, глубокие знания и искренняя любовь к родному краю позволяют нам и будущим поколениям прикасаться к великому прошлому, чувствовать связь времен и гордиться своей Родиной», - сказал Игорь Иванов.

Особые, самые теплые слова благодарности в этот день он высказал в адрес ветеранов отрасли:

«Вы заложили высочайшие стандарты научно-исследовательской и просветительской работы, сохранили бесценные фонды в непростые времена и передали свой опыт молодым специалистам. Сегодняшнее поколение музейных работников Псковской области достойно продолжает эти славные традиции. Вы не только бережете историю, но и делаете ее интересной для современников, внедряете новые форматы, создаете уникальные экспозиции и превращаете музеи региона в настоящие центры притяжения для жителей области и многочисленных туристов».

Профсоюзы глубоко ценят созидательный труд работников и ветеранов музейного дела, подчеркнул Игорь Иванов: «Мы знаем, что за каждой выставкой, увлекательной экскурсией и отреставрированным экспонатом стоят живые люди — настоящие подвижники, преданные своему призванию».