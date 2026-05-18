 
Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы глубоко ценят созидательный труд работников музеев

0

Работников и ветеранов музейного дела Псковской области с профессиональным праздником — Международным днем музеев — поздравил от имени Псковского областного совета профсоюзов глава облсовпрофа Игорь Иванов. 

Фото: Псковский облсовпроф

«Псковская земля — это выдающаяся сокровищница российской истории, духовности и культуры. И именно вы являетесь главными хранителями этого уникального национального богатства. Ваш кропотливый каждодневный труд, глубокие знания и искренняя любовь к родному краю позволяют нам и будущим поколениям прикасаться к великому прошлому, чувствовать связь времен и гордиться своей Родиной», - сказал Игорь Иванов. 

Особые, самые теплые слова благодарности в этот день он высказал в адрес ветеранов отрасли: 

«Вы заложили высочайшие стандарты научно-исследовательской и просветительской работы, сохранили бесценные фонды в непростые времена и передали свой опыт молодым специалистам. Сегодняшнее поколение музейных работников Псковской области достойно продолжает эти славные традиции. Вы не только бережете историю, но и делаете ее интересной для современников, внедряете новые форматы, создаете уникальные экспозиции и превращаете музеи региона в настоящие центры притяжения для жителей области и многочисленных туристов». 

Профсоюзы глубоко ценят созидательный труд работников и ветеранов музейного дела, подчеркнул Игорь Иванов: «Мы знаем, что за каждой выставкой, увлекательной экскурсией и отреставрированным экспонатом стоят живые люди — настоящие подвижники, преданные своему призванию».

«В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и неиссякаемой творческой энергии! Пусть в ваших коллективах всегда царит атмосфера взаимопонимания и поддержки, работа приносит радость, фонды пополняются уникальными находками, а залы музеев всегда будут полны благодарными посетителями!» - заключил председатель Псковского областного совета профсоюзов. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Иванов Игорь Олегович

Иванов Игорь Олегович

Председатель Псковского областного совета профсоюзов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026