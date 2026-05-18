 
Общество

В Псковской области ожидается неустойчивая погода с грозами и градом

0

В ближайшие дни в Псковской области установится неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Завтра, 19 мая, температура воздуха на большей части территории повысится и в отдельных районах достигнет +30°C, однако затем к региону приблизится холодный фронт. Он принесёт с собой комплекс неблагоприятных явлений: грозы, шквалы и град.

«У нас пока неустойчивый характер погоды, через территорию Псковской области проходят атмосферные фронты, и вот один из них завтра будет оказывать влияние на погоду в области. Поэтому, да, на большей части территории области температура успеет повыситься, в отдельных районах достигнет +30°C, но затем приблизится холодный фронт, конвективные явления, скорее всего, будут, это грозы, шквалы, град», — пояснила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По её словам, фронт будет малоподвижным и несколько дней станет определять погодные условия в регионе. В результате территория области разделится на две части: уже 20 мая на Северо-Западе станет прохладнее, а на востоке ещё может сохраняться жаркая погода.

«По предварительному прогнозу, 20-го числа на Северо-Западе области уже будет прохладнее, а на востоке ещё может сохраняться жаркая погода. Фронт малоподвижный, он будет несколько дней оказывать влияние на погоду в нашем регионе», — уточнила Тала Нещадимова.

Она также обратила внимание, что погода с температурой около +19…+24°C абсолютно нормальна для конца мая.

«Но я хочу отметить, что и 19-24 с плюсом — это абсолютно нормальная погода для 19, 20 и 21 мая. Антициклоны традиционно устанавливаются у нас во второй половине июня, в июле», — подчеркнула специалист.

По-настоящему сухая и жаркая погода, характерная для антициклона, в Псковской области ожидается только летом. Пока же погоду определяют циклоны и атмосферные фронты.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026