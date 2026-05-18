В Псковской области ожидается неустойчивая погода с грозами и градом

В ближайшие дни в Псковской области установится неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Завтра, 19 мая, температура воздуха на большей части территории повысится и в отдельных районах достигнет +30°C, однако затем к региону приблизится холодный фронт. Он принесёт с собой комплекс неблагоприятных явлений: грозы, шквалы и град.

«У нас пока неустойчивый характер погоды, через территорию Псковской области проходят атмосферные фронты, и вот один из них завтра будет оказывать влияние на погоду в области. Поэтому, да, на большей части территории области температура успеет повыситься, в отдельных районах достигнет +30°C, но затем приблизится холодный фронт, конвективные явления, скорее всего, будут, это грозы, шквалы, град», — пояснила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По её словам, фронт будет малоподвижным и несколько дней станет определять погодные условия в регионе. В результате территория области разделится на две части: уже 20 мая на Северо-Западе станет прохладнее, а на востоке ещё может сохраняться жаркая погода.

«По предварительному прогнозу, 20-го числа на Северо-Западе области уже будет прохладнее, а на востоке ещё может сохраняться жаркая погода. Фронт малоподвижный, он будет несколько дней оказывать влияние на погоду в нашем регионе», — уточнила Тала Нещадимова.

Она также обратила внимание, что погода с температурой около +19…+24°C абсолютно нормальна для конца мая.

«Но я хочу отметить, что и 19-24 с плюсом — это абсолютно нормальная погода для 19, 20 и 21 мая. Антициклоны традиционно устанавливаются у нас во второй половине июня, в июле», — подчеркнула специалист.

По-настоящему сухая и жаркая погода, характерная для антициклона, в Псковской области ожидается только летом. Пока же погоду определяют циклоны и атмосферные фронты.