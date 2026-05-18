В Псковской области ожидается неустойчивая погода с грозами и градом

В ближайшие дни в Псковской области установится неустойчивая погода, связанная с прохождением атмосферных фронтов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
Завтра, 19 мая, температура воздуха на большей части территории повысится и в отдельных районах достигнет +30°C, однако затем к региону приблизится холодный фронт. Он принесёт с собой комплекс неблагоприятных явлений: грозы, шквалы и град.
По её словам, фронт будет малоподвижным и несколько дней станет определять погодные условия в регионе. В результате территория области разделится на две части: уже 20 мая на Северо-Западе станет прохладнее, а на востоке ещё может сохраняться жаркая погода.
Она также обратила внимание, что погода с температурой около +19…+24°C абсолютно нормальна для конца мая.
По-настоящему сухая и жаркая погода, характерная для антициклона, в Псковской области ожидается только летом. Пока же погоду определяют циклоны и атмосферные фронты.